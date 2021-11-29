Россия вышла на первое место по морозам

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29 ноября 2021, 14:51

Фото: pixabay.com

В большинстве регионов России уже установилась зимняя погода. Причём на некоторых территориях, как, например, в юго-восточных улусах Республики Саха и на западе Магаданской области, погода опережает календарь, и температурный фон там на 5-10° ниже положенных по климату значений. Об этом сообщают «Метеовести».

В такой ситуации местами столбики термометров вплотную подобрались к отметке в -50°. В селе Делянкир Оймяконского улуса минимальная температура воздуха в пятницу составила -49,2°, а сегодня утром было -49,0°.

На текущий момент – это самые низкие температуры на планете. Так, в минувшую пятницу в списке самых холодных мест на Земле первые 6 позиций занимали населённые пункты Якутии и Магаданской области, и лишь на седьмой строчке оказалась метеостанция Конкордия, расположенная в Антарктиде.

А вообще во многом правы те, кто утверждает, что в Москве под Новый год всегда оттепель. Такой температурный режим имеет самую высокую повторяемость – 36%, но в этом году природа, похоже, выбрала менее распространённый – умеренно холодный погодный сценарий и зима обещает быть морозной.

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