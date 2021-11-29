Исследование WWF: Золотодобытчики Сибири и Дальнего Востока бьют новые рекорды по загрязнению рек

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29 ноября 2021, 14:34

Фото: Пример анализа спутниковых снимков, на которых видны загрязнения водных объектов (c) WWF

По данным спутникового мониторинга WWF, в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество случаев загрязнений рек в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилось на 44, протяженность загрязненных участок - на 2197 километров, а количество загрязнённых рек - на 24.

Проблема и масштаб загрязнения рек из-за деятельности золотодобывающих компаний чрезвычайно актуальна и требует срочного решения. Так, в 2021 году WWF и партнеры выявили 320 случаев загрязнения 147 рек Сибири и Дальнего Востока ниже участков добычи россыпного золота на протяжении 11,5 тысячи километров.

Безусловным «лидером» загрязнения выступает Амурская область, где эксперты выявили 45 % от общего количества загрязнений. Если суммировать «вклад» Амурской области, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, получается 85 % случаев и 91 % протяженности загрязнённых участков от общего количества загрязнений в регионах мониторинга.

Такие выводы эксперты WWF делают по результатам общественного мониторинга водных объектов бассейна Амура и юга Восточной Сибири ниже мест добычи россыпного золота на основе спутниковых снимков.

Специалисты считают, что ситуация с загрязнением не изменится пока государство не сократит выдачу лицензий на поиск и добычу золота. Пока в регионе действуют около полутора тысяч лицензий, из которых около тысячи поисковые, добиться уменьшения загрязнения рек представляется возможным.

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