Деревья способны понижать температуру в городах на 12 градусов

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29 ноября 2021, 12:48

Фото: pixabay.com

Ученые из Швейцарии представили первое исследование, которое изучило влияние количества деревьев на температуру поверхности в городах. Об этом сообщает «Хайтек».

Группа исследователей из Института атмосферных и климатических наук (Цюрих) обнаружила доказательства того, что деревья могут снизить температуру поверхности земли в городах на 12°C (в некоторых регионах Европы эти различия составляют примерно 4°C. В других регионах, например, в Центральной Европе, эти различия достигают 8-12°C).

Предыдущие исследования показали, что добавление зеленых насаждений в городах может помочь снизить высокую температуру воздуха в теплые месяцы — в городах обычно жарче, чем в окружающих районах, из-за огромного количества асфальта и цемента. В новой работе исследователи рассматривали возможное воздействие температуры не на воздух, а на поверхность земли.

Ученые отмечают, что деревья способны сохранять прохладу на земле благодаря тени, которая и снижает температуру, но ещё и очищает города от автомобильных выхлопов.

Из работы следует, что деревья напрямую влияют на терморегуляцию земли и воздуха, и просто необходимы не только в городской среде, но и в планетарном масштабе.

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