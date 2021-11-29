Экологические итоги недели: Европа выделит деньги на подъём затопленных в Арктике атомных подлодок, на Марсе найден минерал оливин

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29 ноября 2021, 11:54 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

На прошедшей неделе прекратил своё существование российский космический корабль Прогресс МС-17 в связи истечением срока службы и был затоплен в Тихом океане в точке «Немо», ему на смену в космос запущен новый «Прогресс М-УМ». На поверхности Марса марсоход НАСА нашел минерал «оливин», что позволит раскрыть некоторые тайны четвёртой по удалённости от Солнца планеты. Европа выделит деньги на подъём затопленных в Арктике атомных подлодок. Российские экологи обеспокоены продлением срока службы, который истек ещё десять лет назад Финской атомной станции находящейся всего в 230 км от нашей северной столицы СПб.



Российский Прогресс МС-17 успешно сошел с орбиты и после этого был затоплен в несудоходном районе Тихого океана — на так называемом «кладбище» космических кораблей в «точке Немо». Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» готов к принятию грузового корабля «Прогресс М-УМ», который был запущен к МКС с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».



К сожалению, несмотря на свою практически недосягаемость, «точка Немо» (место в Тихом океане, равноудалённое от всех материков, куда отправляют умирать спутники) стала экологически грязным местом Тихого океана, человеческий мусор, а точнее космический, добрался даже в самую удаленную от всех суш точку нашей планеты.



Минувшая неделя изобилует новостями из космоса. Итак, на Марсе найден минерал Оливин. Начиная с февраля месяца марсоход NASA Perseverance исследует поверхность планеты Марс. Он стреляет из лазера по различным скальным образованиям и берет пробы марсианской почвы. Цель состоит в том, чтобы найти химические сигнатуры, которые служат признаками существования жизни. Марсоходом был обнаружен камень, наполненный минеральным оливином. Об этом команда написала в Твиттере: «Еще один маленький кусочек Марса, который нужно унести с собой. Будем надеется, что помимо минералов, марсоход не привезет на землю новых неизвестных вирусов и бактерий. Пока нет никаких подробностей относительно того, откуда этот минерал на Марсе, но оливин представляет собой силикат магния-железа и составляет большую часть верхней мантии Земли.



Недавно ученые рассказали, что на Нептуне и Уране идут дожди из алмазов, так что оливин теоретически расскажет исследователям, что происходит с атмосферой Марса.



Евросоюз готов софинансировать подъём затопленных в российской Арктике атомных подводных лодок. Стоимость подъёма шести реакторов со дна Карского моря предварительно оценена в 278 млн евро.



Проблема затонувших и затопленных в Арктике судов не нова. Однако на их подъём, как всегда, не хватало средств. Самые опасные из них атомные лодки К-27 и К-159. К опасным объектам отнесены три затопленных лодки и два реактора. Но, в текущем году открылось сразу два «окна возможностей».



Во-первых, стоимость металла на мировом рынке подскочила на треть. Это резко сделало рентабельным сбор металлолома – в том числе и подъём затонувших судов. Российские власти в июле презентовали проект «Чистая Арктика», предполагающий, в числе прочего, и очистку региона от скопившегося ещё с советского периода опасного металлолома.



Во-вторых, весной Россия стала председателем в Арктическом Совете получив возможность вовлечения европейских партнёров в финансирование арктических проектов.



«На дне морей Западной Арктики находятся три атомные подводные лодки России, пять реакторных отсеков с корабельными и судовыми ядерными энергетическими установками, 19 судов, в том числе баржа с реактором, выгруженным из атомной подводной лодки, 735 радиоактивных конструкций и блоков, затопленных без герметичной упаковки, и более 17 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами», – цитирует ТАСС старшего научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Алексея Большагина.



Российские экологи выразили протест в связи работой атомной станции по соседству с Санкт-Петербургом. В Финляндии на острове Хястхолмен с 1980 года работает атомная электростанция «Ловииса».



По плану энергоблоки станции должны были вывести из эксплуатации еще в 2007 и 2010 годах, но срок ее работы продлили сначала до 2030 года, а теперь планируют увеличить до 2050-го. Однако оборудование станции изначально было рассчитано на 30 лет службы, а его увеличение до 70 лет, грозит возможной аварией, которая затронет и Балтийский регион, поскольку СПб находятся всего в 230 км от станции.



Десять экологических организаций объявили протест в связи с этими планами. Но финская сторона не сдается: эта АЭС дает около 10% от всего объема электроэнергии, используемой в Финляндии. И для ее замены потребуется очень дорогой и современный проект.



Такая же проблема назревает и на Украине. Её ядерная энергетика, доставшаяся ей от СССР, находится на краю катастрофы, ведь многие электростанции уже выработали, либо дорабатывают свой ресурс и скоро их придется останавливать. Из эксплуатированных 15 ядерных блоков для 11 срок эксплуатации уже истек или истекает, что ставит под угрозу стабильность их работы и безопасность.

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