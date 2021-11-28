Ученые считают, чтобы не допустить потепления климата, человек должен себя ограничить во всём

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28 ноября 2021, 21:54

Фото: pixabay.com

В Швейцарском финансовом конгломерате Credit Suisse подсчитали индивидуальное количество выбросов человека в пределах «зелёной» экологической повестки. Европейцы столкнутся с ограничениями практически во всём, начиная от еды, заканчивая путешествиями. В рамках Парижского соглашения по климату и новыми утвержденными критериями, принятыми на саммите в Глазко в ноябре 2021 года, каждый европеец не должен превышать норму выбросов углекислого газа более 2,9 тонн в год на человека. Что это значит в быту?

Принятие душа – 3 раза в неделю по 8 минут, далее идёт машинная стирка – 2 раза в неделю по 1 часу. Из еды, курятина 2 раза в неделю по 100 грамм (10,4 кг в год). Сыры – 1 раз в неделю по 25 грамм (1,3 кг в год), кофе полностью исключается из рациона.

Как сказано в отчете «главными источниками большого углеродного следа в еде являются красное мясо, пиво, молоко и кофе». Об этом сообщает «Российская газета».

Спасибо, но нам всё-таки оставили немного спорта и развлечений, а конкретно на человека: занятия на беговой дорожке – 3 раза в неделю по 30 минут, просмотр ТВ или интернета – ежедневно по 2 часа, компьютерные и видео игры запрещены полностью.

Наверно многих представительниц женского пола волнует одежда, здесь тоже ограничения для всех, а это две пары джинсов и три рубашки ежегодно.

Отпуск или перелёт допускается один раз в год в эконом классе или 5000 км ежегодного проезда на электрическом транспорте.

Ученые считают, чтобы снизить углеродный след и не допустить потепления планеты на два градуса, необходимо изменить свой образ жизни и свои пищевые привычки.

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