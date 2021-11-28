Марсоход NASA Perseverance нашел минерал «оливин» на поверхности Марса

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28 ноября 2021, 16:01

Фото: wikipedia

NASA Perseverance пересекает поверхность Марса с февраля. Он стреляет из лазера по различным скальным образованиям и берет пробы марсианской почвы. Цель состоит в том, чтобы найти химические сигнатуры, которые служат признаками существования жизни. Последние образцы были взяты из слоистых горных пород в районе с плотной дюной.

Камень, наполненный минеральным оливином, был обнаружен марсоходом НАСА Perseverance, и команда написала в Твиттере: «Еще один маленький кусочек Марса, который нужно унести с собой», пишет dailymail.co.uk

Это третий из серии образцов, которые марсоход размером с внедорожник соберет во время своей работы на Красной планете, оставив их для будущей миссии по возвращению на Землю.

Нет никаких подробностей относительно того, откуда этот минерал на Марсе, но оливин представляет собой силикат магния-железа и составляет большую часть верхней мантии Земли.

Недавно ученые рассказали, что на Нептуне и Уране идут дожди из алмазов, так что оливин теоретически расскажет исследователям, что происходит с атмосферой марса.

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