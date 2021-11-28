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Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано на севере Перу

, 14:23

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано на севере Перу
Фото: pixabay.com

Землетрясение магнитудой 7,3 балла по шкале Рихтера произошло в Перу в воскресенье. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр располагался в 40 км к северо-западу от города Барранка (население около 5 тыс. человек) и в 283 км от города Лоха в Эквадоре (население приблизительно 117 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 108 км.

До этого в пятницу, был зафиксирован толчок 6,0 баллов, эпицентр располагался на расстоянии 26 км к северо-западу от города Хакха с населением около 20 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Пока сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

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