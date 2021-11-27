Экоактивисты объявили о блокировке складов Amazon в Европе

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

27 ноября 2021, 15:29

Фото: pixabay.com

Активисты движения Extinction Rebellion (Восстание против вымирания) начиная с пятницы заблокировали 15 распределительных центров компании Amazon в Великобритании, ФРГ и Нидерландах. Демонстранты планируют продолжать блокировку складов в течение 48 часов. Об этом сообщает ТАСС.

На 13 заблокированных в Великобритании складах интернет-гиганта приходится более половины его поставок в Соединенном Королевстве.

Начало акции приурочено к «Black Friday» - последняя пятница ноября, когда начинаются предрождественские распродажи в Европе и США, и по словам протестующих, стала отражением одержимости современного общества к чрезмерному потреблению.

В движении полагают, что компания Amazon, виновна в ряде «преступлений», суть которых сводится к стимулированию людей покупать «ненужные вещи», что приводит к деградации мировой экосистемы.

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