На космическом кладбище в Тихом океане затопили корабль Прогресс МС-17

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27 ноября 2021, 14:31

Фото: Соцсети

Прогресс МС-17 успешно сошел с орбиты и после этого был затоплен в несудоходном районе Тихого океана — на так называемом «кладбище» космических кораблей в «точке Немо». Это место в океане, наиболее удалённое от любой суши. Об этом сообщил Роскосмос.

Теперь многоцелевой лабораторный модуль «Наука» готов к принятию грузового корабля «Прогресс М-УМ», который 25 ноября был запущен к МКС с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б».

К сожалению, не смотря на свою практически недосягаемость, «точка Немо» стала экологически грязным местом Тихого океана, человеческий мусор, а точнее космический добрался даже в самую удаленную от всех суш точку планеты.

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