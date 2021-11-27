Ученые рассказали о самом большом организм на Земле

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27 ноября 2021, 12:19

Фото: с сайта телеканала «Наука»

Биолог из Ньюкаслского университета Ричард Элтон Уолтон рассказал в статье для The Conversation об удивительном организме Пандо в горах Уосатч на западе США. Там на склоне над озером обитает гигантский организм, который один обеспечивает целую экосистему, включающую и растения, и животных. Его назвали Пандо, он пережил болезни, охоту и колонизацию. Генетическая особь весит около 6 млн метрических тонн. Сообщает телеканал «Наука».

Пандо — это насаждение тополя осинообразного площадью 106 акров. Хотя это выглядит как лесной массив отдельных деревьев с белой корой и небольшими листьями, которые трепещут от легчайшего ветерка, Пандо (в переводе с латыни «я распространяю») на самом деле представляет собой 47 000 генетически идентичных стеблей, которые растут из одной корневой системы.

Эта единственная генетическая особь весит около 6 млн метрических тонн. По массе это самый крупный отдельный организм на Земле. Тополь осинообразный образует клональные насаждения и в других местах, но по площади они обычно не достигают более 3 акров или около 12 гектар.

Пандо уникален не только своими огромными размерами, но и возрастом. По оценкам ученых, ему до 14 000 лет, притом, что отдельные стволы живут всего около 130 лет. Его долголетие и удаленность означают, что целая экосистема из 68 видов растений и многих животных эволюционировала и существовала исключительно на основе этого организма.

Ученых беспокоит дальнейшее развитие и жизнь этого уникального организма в связи с изменением климата. Пандо появился на свет уже после окончания последнего ледникового периода и с тех пор существовал в стабильном климате, насколько организм сможет перестроится и как ему помочь пока не ясно. Пандо пережил болезни, охоту и колонизацию, но глобальное потепление угрожает всей экосистеме.

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