ИИ научат вести учёт исчезающих амурских тигров и дальневосточных леопардов
26 ноября 2021, 16:26
Сейчас численность популяции считают с помощью фотоловушек, но они генерируют терабайты ненужной информации. Машинное зрение поможет выбирать только нужные кадры и распознавать даже конкретных особей. Об этом пишет ТК «ШЭР».
Странно, что заняться этим решили только сейчас. Амурских тигров не так много (всего около 540 особей), и правильный учёт поможет более эффективно поддерживать увеличение популяции.
Также искусственный интеллект (ИИ) может мониторить леса на случай пожаров или даже охранять их от «черных» лесорубов и браконьеров, но, к сожалению, пока это только в планах, внедрять такой мониторинг никто не планирует, а ведь технологии уже есть.
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