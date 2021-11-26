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ИИ научат вести учёт исчезающих амурских тигров и дальневосточных леопардов

, 16:26

ИИ научат вести учёт исчезающих амурских тигров и дальневосточных леопардов
Фото: pixabay.com

Сейчас численность популяции считают с помощью фотоловушек, но они генерируют терабайты ненужной информации. Машинное зрение поможет выбирать только нужные кадры и распознавать даже конкретных особей. Об этом пишет ТК «ШЭР».

Странно, что заняться этим решили только сейчас. Амурских тигров не так много (всего около 540 особей), и правильный учёт поможет более эффективно поддерживать увеличение популяции.

Также искусственный интеллект (ИИ) может мониторить леса на случай пожаров или даже охранять их от «черных» лесорубов и браконьеров, но, к сожалению, пока это только в планах, внедрять такой мониторинг никто не планирует, а ведь технологии уже есть.

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ША

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