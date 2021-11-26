Из-за арктических пожаров в атмосферу могут попасть скопления углерода, копившиеся во льдах тысячелетиями

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26 ноября 2021, 14:40

Фото: pixabay.com

В вечной мерзлоте горят торфяники, из-за этого сгорают реликтовые растения и тают льды — так в воздух попадает огромный объём углерода. Опасность пожаров в регионах севера за последние сто лет заметно возросла. Есть основания полагать, что из-за изменений климата температуры будут расти, а длительность пожароопасного сезона увеличится. Об этом сообщает «Российская газета».

Коллектив исследователей из России, США и Нидерландов проанализировал последствия арктических пожаров, высвобождающих из торфяных почв копившийся тысячелетиями углерод.

Мы попали в замкнутый круг: из-за углерода климат теплеет, из-за потепления тают льды и горят торфяники — углерода становится все больше. Вскоре Арктика может стать из главного «поглотителя» углерода главным его источником.

В этом году природа пожаров достигла своего антирекорда и при морозе в минус 20 градусов горела тундра, которую долгое время не могли потушить, так как все источники воды замерзли, а снега не выпало. Да и ещё к тушению было привлечено всего 12 человек, просто больше не было. Конечно, надо готовится к последствиям изменения климата и их решать.

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