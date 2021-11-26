Британцы заявляют, что создали «вечный» и самый экологичный аккумулятор в мире

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26 ноября 2021, 14:02

Фото: aceleronenergy

Представители британского производителя передовых аккумуляторов Aceleron утверждают, что разработали «самую экологичную и малоотходную литий-ионную батарею в мире». Ее метод компрессионной технологии позволяет производить продукты, в которых каждый компонент может быть доступен для ремонта, замены или обновления. Об этом сообщает «Nano news net».

По словам соучредителя компании Карлтона Камминса, аккумулятор полностью пригоден для вторичной переработки, что дает устройству «бесконечный срок службы».

Также он предполагает в три раза большую непрерывную мощность, чем эквивалентные свинцово-кислотные устройства. Модульную конструкцию Essential можно использовать для обеспечения ресурсом различных систем — от бортовых на колесах до бесперебойного питания центров обработки данных.

Это серьезный экологический прорыв, поскольку на сегодняшний день, аккумуляторы не подлежат переработке и после своего срока службы становятся не перерабатываемыми твердыми бытовыми отходами (ТБО), которым присваивается класс опасности.

Основатель компании сказал о системе, – «Дом служит много десятилетий, и мы считаем, что аккумуляторная система тоже должна служить долгие годы».

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