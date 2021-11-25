Гигантские секвойи не выдерживают изменения климата и тихо исчезают в огне пожаров

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25 ноября 2021, 15:50

Фото: pixabay.com

Еще два десятилетия назад гигантские секвойи в основном погибали от старости. Эти представители мегафлоры — самые большие деревья в мире и одни из самых старых. Встречаются экземпляры возрастом более 3200 лет. По мнению экологов, секвойи существуют так долго, потому что исторически сложилось, что ежегодно умирает лишь одно или два из тысячи старых деревьев. Об этом сообщает ТК «Зеленый» канал.

Огонь всегда был частым гостем в секвойных рощах, но редко представлял угрозу. Зрелые секвойи пожаробезопасны, потому что кора может достигать более метра в толщину. А ветки и иголки настолько высоко, что огонь до них не достает. Так было до настоящего времени. Но сегодня ситуация изменилась.

По данным NY Times, количество секвойных рощ, сгоревших за последние пять лет, вдвое превышает это же количество в предыдущем столетии. Лесные пожары, происходящие в связи с изменением климата, горят сильнее, мощнее и выше, чем когда-либо, в результате чего с 2015 года сгорело почти две трети из примерно 48 тысяч акров гигантских рощ секвойи.

Теперь лесные пожары, исторически не представляющие угрозы этим деревьям, уничтожают огромные массивы, чему способствует изменение климата и чужеродные для экосистем сорняки. Пожары становятся настолько большими и жаркими, что могут создавать собственные погодные системы, ускоряя ветры, распространяющие огонь, и создавая столбы тепла и дыма высотой в несколько километров.

Ареал обитания секвой сокращается быстрее, чем деревья могут распространиться в более пригодные для жизни районы. Этому виду мешает медленная миграция. Раньше крупные семена секвойи переносили наземные ленивцы, но сейчас эти животные вымерли, и семена не уносятся далеко от места падения. Да и общая популяция, похоже, стареет.

Сейчас представители Лиги спасения секвой видят решение в том, чтобы покупать молодые секвойные леса вокруг старых деревьев, находящихся в руках государства, создавая тем самым защитный «буфер». А сохранение этого вида критически важно, потому что именно секвойи поглощают больше углекислого газа, чем любая другая лесная система в мире. Так что выживание деревьев напрямую влияет на успех борьбы с глобальным потеплением.

Проблема сохранение видов и биоразнообразия сейчас стоит остро на всех континентах. Небывалые пожары и засухи, рекордно высокие температуры, связанные с изменением климата необходимо решать. Ведь все это ведет к исчезновению флоры и фауны, а зачастую и огромных природных экосистем.

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