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Ненецкий оленевод: климат по всей планете стал «нервным»

, 12:39

Ненецкий оленевод: климат по всей планете стал «нервным»
Фото: nao24.ru

Изменение климата влияет на традиционный образ жизни Ненецкого округа и меняет сложившиеся столетиями уклады. Об этом сообщает WWF России.

В течение года оленеводы Ямало-Ненецкого автономного округа кочуют за своими стадами с юга на север и обратно – в места, где олени могут беспрепятственно добираться до корма. Но в последние годы климат по всей планете стал «нервным», и это особенно заметно в Арктике. Весной в тундре сильные оттепели все чаще сменяются длительными заморозками, и в таких условиях растения не успевают полноценно развиваться, - рассказывает ненецкий оленевод.

В результате северным оленям не хватает зеленого корма, и оленеводы вынуждены дольше оставаться в лесотундре, где климат мягче и травы больше.

А между тем, сегодня численность ямальского стада домашних северных оленей насчитывает более 600 тысяч голов, оно остается самым многочисленным в мире. Естественно, в условиях дефицита корма оленеводы испытывают беспокойство за судьбу своих животных.

Для дикой популяции северного оленя это тоже стресс: ведь ей приходится конкурировать за пищу с домашними оленями, где пути миграции животных периодически пересекаются.
В России ввели мониторинг за популяцией дикого оленя, за ними наблюдают с воздуха. Сейчас ученые и работники Центральносибирского биосферного заповедника ведут подсчет численности северных оленей на севере региона. Они облетают территорию по местам зимовок.

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