Европа выделит деньги на подъём затопленных в Арктике атомных подлодок

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25 ноября 2021, 11:54

Фото: pixabay.com

Евросоюз готов софинансировать подъём затонувших в российской Арктике атомных подводных лодок. Стоимость подъёма шести реакторов со дна Карского моря предварительно оценена в 278 млн евро. Об этом сообщает «СМП» со ссылкой на «Тelegraf».

Проблема затонувших и затопленных в Арктике судов не нова. Однако на их подъём, как всегда, не хватало средств. Самые опасные из них атомные лодки К-27 и К-159. К опасным объектам отнесены три затопленных лодки и два реактора. Но в текущем году открылось сразу два «окна возможностей».

Во-первых, стоимость металла на мировом рынке подскочила на треть. Это резко сделало рентабельным сбор металлолома – в том числе и подъём затонувших судов. Российские власти не растерялись и уже в июле презентовали проект «Чистая Арктика», предполагающий, в числе прочего, и очистку региона от скопившегося ещё с советского периода металлолома.

Во-вторых, весной Россия получила председательство в Арктическом Совете и теперь выжимает из этого всё возможное, вовлекая европейских партнёров в финансирование арктических проектов.

Затонувшие атомные подлодки создают угрозу для экологической безопасности всего Мирового океана, поэтому «раскрутить» на деньги Евросоюз, в котором правят балом «зелёные», для заботы об экологии труда не составило.

«На дне морей Западной Арктики находятся три атомные подводные лодки России, пять реакторных отсеков с корабельными и судовыми ядерными энергетическими установками, 19 судов, в том числе баржа с реактором, выгруженным из атомной подводной лодки, 735 радиоактивных конструкций и блоков, затопленных без герметичной упаковки, и более 17 тысяч контейнеров с радиоактивными отходами», – цитирует ТАСС старшего научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Алексея Большагина.

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