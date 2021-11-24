Европейцы закрывают свои угольные электростанции

Португалия закрыла свою последнюю угольную электростанцию. Об этом сообщает «Зеленая энергия». В результате Португалия стала 4-й страной ЕС, отказавшейся от угля. В 2016 это сделала Бельгия, в 2020 - Австрия и Швеция.
Франция полностью откажется от угля в производстве электроэнергии с 2022 года, Норвегия - с 2023, Великобритания, Италия и Греция - с 2025, Испания - с 2027.
Загрязнение от угольных электростанций ежегодно вызывает тысячи смертей. В 2000 году ЕС генерировал 32% электроэнергии из угля. С тех пор за почти двадцать лет производство этого наиболее «грязного» вида топлива снизилось на 11,6%.
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