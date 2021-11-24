Британцы создали полностью синтетическое горючее для авиации

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24 ноября 2021, 15:26

Фото: pixabay.com

Тестовый полет состоялся на сверхлегком самолете Ikarus C42, за штурвалом был военный пилот Питер Хаккет. Топливо не разбавляли керосином, как это обычно происходит на практике. И по факту углеродный след, оставленный самолетом, стремится к нулю. Об этом сообщает ТК «Аэрокосмическое сообщество».

После тестового полета специалисты проверили двигатель и все системы — никаких нарушений не выявлено. Более того, за счет меньшего нагрева двигателя увеличивается его потенциал эксплуатации. Плюс к этому — низкая цена. Ведь топливо синтезируется по процессу Фишера-Тропша из обычной воды и углекислого газа.

И особенно это интересует ВВС, ведь даже в труднодоступных местах, куда не привезти ископаемое топливо, можно установить специальное оборудование и производить новое топливо.

Так Королевские ВВС планируют создать такую станцию уже к 2025-му, а к 2040-му полностью перейти на синтетическое топливо.

Практически все страны заинтересованы перейти на «зеленое» авиатопливо, так как это серьёзно снимет углеродный след и будет меньше влиять на «небесную экологию», включая полёты в космос и запуск спутников.

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