В Москве представили проект климатической стратегии выбросов СО2

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

24 ноября 2021, 13:33

Фото: pixabay.com

Москва пока первая из всех российских регионов представила проект климатической стратегии. Она позволит добиться нулевых парниковых выбросов к 2060 году. Об этом сообщает «НИА Экология».

Так, за последние семь лет в Москве удалось снизить опасные выбросы в энергетическом секторе на 23%. Именно энергетический сектор является главным источником парниковых газов в крупных городах. Немалую долю также имеет транспорт, работающий на традиционных двигателях.

По словам руководителя московского департамента природопользования Антона Кульбачевского, порядка 40% тепловой энергии столицы уже производится при помощи вторичных и безуглеродных источников. Их дальнейшее развитие и будет описано в разработанном проекте климатической стратегии, которую могут принять уже в январе следующего года.

По сообщению «Российской Газеты», в рамках стратегии будет продолжена модернизация транспорта и энергетики, градостроительства и благоустройства города. В частности, продолжится переход на экологически чистый транспорт, проработка водородных технологий, внедрение «зеленых» технологий в строительство и озеленение столицы.

Более того, глава департамента уверен, что к 2060 году Москва сможет полностью перейти на экологичный транспорт.

Конечно, для здоровья населения Москвы очень важна экология города, так как она напрямую влияет на их здоровье, в особенности помогают парки или леса, многочисленные зеленые насаждения радуют глаз и очищают воздух. Но автобусов недостаточно, ещё нужны экологические автомобили и самолеты. Если весь транспорт станет углеродно чистым, можно будет задышать полной грудью.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости