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Проект имплантируемой искусственной почки получил приз в 650 000 долларов

, 12:54

Проект имплантируемой искусственной почки получил приз в 650 000 долларов
Источник фото: newatlas.com

Функциональный прототип искусственной имплантируемой почки получил награду 650 000 долларов от KidneyX — проекта государственно-частного партнерства Министерства здравоохранения США и Американского общества нефрологии. Девайс объединяет в себе две основные части — гемофильтр (он очищает кровь) и биореактор (он имитирует работу настоящей почки — там проходят биопроцессы). Об этом сообщает «Cybermagia».

Хроническое заболевание почек развивается годами и может привести к преждевременной смерти. Часто последним средством является пересадка почки, хотя потребность в органах больше, чем может быть удовлетворена, и всегда есть риск отторжения донорского органа организмом пациента. Наиболее жизнеспособный вариант — диализ, хотя сам процесс является сложным и обременительным для пациентов.

Искусственная почка спроектирована таким образом, чтобы поддерживать культуру клеток человека (образующих почки), не вызывая иммунного ответа. Таким образом пациенты, страдающие недостаточностью этого органа, могут отказаться от длительных и обременительных диализов, а также от приема ослабляющих иммунитет иммунодепрессантов.

И это только начало пути, «Теперь мы можем сосредоточиться на расширении технологий для более строгих доклинических тестов и, в конечном счете, клинических испытаний», — сказал д-р Шувой Рой из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, один из авторов устройства.

Новые технологии изучают и внедряют повсеместно, начиная от микрохирургии заканчивая 3D печати органов.

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