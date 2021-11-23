Российские экологи обеспокоены продлением срока службы Финской атомной станции

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23 ноября 2021, 17:12

Фото: fortum.fi

Российские экологи выразили протест в связи работой атомной станции по соседству с Санкт-Петербургом. В Финляндии на острове Хястхолмен с 1980 года работает атомная электростанция «Ловииса». Об этом сообщает «Зеленая Россия».

По плану энергоблоки станции должны были вывести из эксплуатации еще в 2007 и 2010 годах, но срок ее работы продлили сначала до 2030 года, а теперь планируют увеличить до 2050-го. Однако оборудование станции изначально было рассчитано на 30 лет службы, а его увеличение до 70 лет, что грозит возможной аварией, которая затронет и Балтийский регион, поскольку СПб находятся всего в 230 км от станции.

Десять экологических организаций объявили протест в связи с этими планами. Но финская сторона не сдается: эта АЭС дает около 10% от всего объема электроэнергии, используемой в Финляндии. И для ее замены потребуется очень дорогой и современный проект, сообщают в «РБК».

Такая же проблема назревает и в Украине. Её ядерная энергетика, доставшаяся ей от СССР, находится на краю катастрофы, ведь многие электростанции уже выработали, либо дорабатывают свой ресурс и скоро их придется останавливать. Из эксплуатированных 15 ядерных блоков для 11 срок эксплуатации уже истек или истекает, что ставит под угрозу стабильность их работы.

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