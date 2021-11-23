В Испании объявили очередную самоизоляцию из-за вулкана

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23 ноября 2021, 15:48

Фото: pixabay.com

Новые изоляционные меры продлятся как минимум сутки и затронут около 3 000 человек, которым рекомендовано не покидать свои дома. Правительство испанских Канарских островов объявило об изоляции жителей ряда населённых пунктов на острове Пальма, где происходит извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Новость застала местных жителей врасплох. Власти обеспокоены тем, что очередной лавовый поток неожиданно быстро достиг океана. Об этом сообщает «Еuronews».

Житель острова Пальма: «Я услышал вой сирен и понял, что нам передают сигнал тревоги».

В результате застывания лавы при контакте с водой, в прибрежной зоне муниципалитета Тасакорте образовалась лавовая дельта - уже четвертая на острове. Это опасно выделением токсичных газов.

Отмечается, что облако газа и вулканического пепла направляется в сторону аэропорта острова Пальма.

Уже более двух месяцев продолжается извержение сопровождаясь землетрясениями и выбросами газа и пепла. Напомним, извержение началось 19 сентября. За это время на острове разрушено более 2000 строений, уничтожены банановые плантации, пришлось эвакуировать 7000 жителей. Также на территорию запретили въезд для туристов.

По данным Итальянского национального института геофизики и вулканологии (INGV), произошло увеличение сернистых газов. Они в свою очередь снижают количество кислорода в воздухе, создавая трудности с дыханием у людей и животных. Уже появились первые жалобы на самочувствие.

Последнее извержение было зафиксировано более 130 лет назад и произошло в 1888 году, оно длилось около двух лет.

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