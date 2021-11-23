В будущем реклама появится даже в сновидениях

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

23 ноября 2021, 13:23

Фото: pixabay.com

По данным Future of Marketing, 77% опрошенных маркетологов хотели бы использовать сновидения для рекламы в ближайшие три года. Такие устремления основаны на разработках, ведущихся в соответствующем направлении. Об этом сообщает «Город будущего».

Группа исследователей из лаборатории Dream Lab Массачусетского технологического института (MIT) создали технологию для контроля за снами — «умную» маску для сна.

Маска оснащена электродами, которые призваны стимулировать мозговую активность. Особый звук помогает пользователю быстрее уснуть, снижая громкость в нужный момент. Утром будильник не понадобится — гаджет поможет проснуться, проанализировав перед этим фазу сна, в которой находится пользователь. Маска блокирует около 99% света и весит порядка 50 г. «Умная» маска для сна также регистрирует ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ, частоту сердечных сокращений, движение головы и температуру кожи.

Несколько лет назад в MIT представили Dormio — платформу для взаимодействия со снами — перчатку, оснащенную встроенными датчиками, которые контролируют движения мышц, частоту сердечных сокращений и электрическую активность кожи, таким образом определяя, в какой фазе находится спящий, когда видит сны.

В то время как человек, носящий гаджет, начинает засыпать и переходит в гипнагогическую стадию, Dormio транслирует предварительно записанный звуковой сигнал. По итогам эксперимента, в котором участвовали 50 добровольцев, исследователи обнаружили, что содержание этого звукового сигнала отражалось на сюжете снов: например, если пользователь слышал слово «тигр», то в его сне фигурировало именно это животное. Пока это еще мало освоенное направление называют «целенаправленной инкубацией сновидений».

Издревле люди боялись, что сны могут изменить их сознание, так, например индейцы создали специальный амулет «ловец снов», который помогал защищаться во время сна. По преданиям, плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие к человеку.

Насколько правильно создавать технологии с влиянием на сны сложно сказать, пока искуственный сон - звучит пугающе.

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