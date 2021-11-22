Ежегодно в пустыню Атакама выбрасывают 39 тысяч тонн ненужной одежды

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22 ноября 2021, 17:02

Фото: pixabay.com

В чилийской пустыне Атакама есть искусственная гора и она состоит из одежды. Ежегодно эту гору пополняют 39 тысяч тонн выброшенного, никому не нужного текстиля. Об этом сообщает «Zero waste».



В Чили привозят тысячи тонн старой и нераспроданной одежды для реализации в Латинской Америке. Текстиля так много, что его невозможно продать полностью, и все ненужное оседает в пустыне. Местные жители ищут на свалке пригодные вещи, чтобы носить их или продавать в своих городах, но этот процент слишком мал.



Согласно отчету ООН за 2019 год, мировое производство текстиля удвоилось в период с 2000 по 2014 год, на производство одежды и обуви приходится 8% глобальных выбросов СО2. При этом процесс разложения этих вещей довольно токсичен и занимает около 200 лет.

Со схожей экологической проблемой столкнулись жители Африканских стран, куда переехали фабрики «высокой моды». Дешевые красители без очистных сооружений напрямую сливаются в местные реки и водоемы, отравляя природу и все её экосистемы.

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