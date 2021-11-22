Берега российской Арктики каждый год отступают на один метр

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22 ноября 2021, 16:16

Фото: pixabay.com

По словам заведующего лабораторией геоэкологии Севера Географического факультета МГУ Станислава Огородова, в год в результате термоабразии разрушается от 1 до 3, а кое-где и до 5-7 метров берега. Об этом сообщает «НИА Экология».

Процесс под названием термоабразия заключается в разрушении берега и подводного склона, которое из-за глобального потепления и непродуманной хозяйственной деятельности человека происходит всё быстрее.

Так, например строительство и работа арктических морских портов, береговых нефтенакопительных терминалов, газоперерабатывающих заводов, прокладка подводных трубопроводов и кабелей. Как результат – ежегодное обрушение части суши, по площади сравнимой с центральной частью Москвы. По оценке экспертов, это наносит Арктике серьёзный ущерб.

«Сегодня в Росгидромете собираются создать целую систему спецмониторинга оттаивания мерзлых грунтов. На каждой метеостанции пробурят скважины, в которых будут постоянно «дежурить» датчики температуры. Предстоит создать несколько сотен таких точек, которые позволят ученым видеть, как ведет себя мерзлота. Эта работа потребует немалых сил и расходов, но без нее в Арктике не обойтись», — подчеркнул Станислав Огородов.

С оттаиванием мерзлоты связано много проблем, начиная от разрушения строений, дорог, газопроводов до оттаивания опасных вирусов и бактерий.

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