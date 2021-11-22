Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге выстроились в живую цепь

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22 ноября 2021, 14:30 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Сергей Кудрявцев

Защитники Березовой рощи в районе Краснолесье Екатеринбурга бьют тревогу. По их сведениям, застройщик Атомстройкомплекс пригнал технику к народному парку и начал работы по выемке керна. В ноябре прошлого года апелляционный суд определил, что рощу нельзя вырубать, отменив решение нижестоящей инстанции. Также граждане имеют свое конституционное право на благоприятную окружающую среду и вправе его отстаивать.

По мнению жителей, застройщик намеренно форсирует работы после заседания Верховного суда, отменившего все предыдущие судебные решения по Березовой роще.

Защитники народного парка решили напомнить «уральскому дровосеку» Валерию Ананьеву о действующем запрете на вырубку берез. Они соединили деревья зеленой лентой и прикрепили на нее таблички с надписями: «Вырубка берёз запрещена!» «Атомстройкомплексу вход воспрещён!» «Берёзовая роща под охраной народа!».

Также неравнодушные жители Краснолесья выстроились в живую цепь на улице, где находится строительная техника, преграждая ей путь. Как пишет «Правда.ру»: «господину Мутко, возглавляющему «ДОМ. РФ» подобные прецеденты в послужном списке на пользу не пойдут. А ведь именно государственный оператор, являясь распорядителем участка, оспорил запрет на вырубку Берёзовой рощи. Корпорация подала в Верховный суд жалобу на решение Апелляционного суда.

Отстраниться от ситуации Мутко уже не удастся так как Берёзовую рощу признали полноценным лесом. Это давно подтвердили эксперты Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН). С заключением учёных ознакомлены и в полпредстве президента в УрФО, и в Минприроды и экологии Свердловской области.

«За прошедшее время проделана очень большая работа. Мы смогли провести экспертизу, что роща — это лес, в котором растут взрослые деревья 43-70 лет. А не кусты, как нас пытались убедить», — рассказал один из организаторов, местный житель Павел Ковин.

Минприроды уже направляло официальное обращение в мэрию Екатеринбурга с просьбой «оказать содействие в сохранении данного объекта», предложив придать лесопарку статус особо охраняемой природной территории областного значения (ООПТ).

Ситуация, мягко говоря, странная, сейчас, когда мы все боремся за экологию, а леса — это наши легкие, особенно это чувствительно в городской среде, ведь именно они улавливают СО2 и непосредственно влияют на психологическое состояние людей, которые устав от шума приходят в лес отдохнуть и расслабится, в том числе, таким образом снимая пандемическую социальную напряженность.

Сейчас государственная задача и политика такова, что на каждое сгоревшее или погибшее дерево должно быть посажено новое, а на экологическом саммите в Глазко договорились, что в мире должны высадить один триллион деревьев. Так зачем вырубать настоящий полноценный лес там, где он есть, чтобы потом высаживать саженцы за государственный счёт в другом месте, за чертой города.

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