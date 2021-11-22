Мы не одиноки в нежелании быть одинокими

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

22 ноября 2021, 09:00 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Один из самых эффективных способов изменить социальное поведение животных — сделать их больными. Так же, как и люди, инфицированные животные ведут себя удивительно иначе, чем здоровые версии самих себя, демонстрируя измененные модели питания, питья, сна, а также сексуального и социального взаимодействия. Клиническая депрессия, которая часто включает в себя чувство социальной разобщенности, более распространена у людей с заболеваниями, сопровождающимися длительным воспалением. Оказалось, что это свойственно всем млекопитающим. В своей работе с мышами исследователи обнаружили, что воспалительный процесс приводит к тому, что мыши теряют социальные связи со своей социальной группой.

Учитывая обширный набор эффектов, которые оказывают воспаления на поведение больных животных, неудивительно, что были обнаружены связи между воспалением и социальной дисфункцией. Например, психическое расстройство, шизофрения и биполярное расстройство, связаны с измененным балансом производства цитокинов (небольших информационных молекул, передающих сигнал от клетки к клетке, запуская дальнейшую реакцию). Такое исследование провела Патриссия К. Лопес из Колледжа науки и технологии Шмида, Университет Чепмена, Оранж, Калифорния, США.

Некоторые заболевания, такие как простуда, как правило, не останавливают людей. Антибиотик здесь, противовоспалительное там, и мы в полном порядке. То есть до тех пор, пока мы, как вид, не сталкиваемся с вирусом, который не только распространяется через социальный контакт, но и имеет оценочное репродуктивное число от 2 до 2,5 и потенциально убивает 3–4% инфицированных (ВОЗ, 2020), для нас это не страшно.

Но вот, чтобы снизить вероятность передачи COVID-19, правительственные учреждения во всем мире вначале порекомендовали, а затем ввели в действие меры по сокращению социальных контактов, что серьёзно повлияло на психологическое состояние многих людей.

Склонны ли мы, люди, ограничивать свои контакты и передвижения естественным образом? Интересные идеи можно найти из изучения того, как другие виды животных изменяют свое поведение при наличии инфекционных заболеваний, и из рассмотрения того, в какой степени эти изменения саморегулируются или навязываются другими людьми.

Недавнее исследование летучих мышей вампиров (Desmondus rotundus) показало, что при болезни они сознательно уменьшают социальные контакты с группой, но не с родственниками и детенышами. Контакты между матерями и их потомством поддерживаются независимо от того, имеют ли они иммунные проблемы.

Исследование 2016 года с другим видом диких летучих мышей (Mus domesticus) показал, что они также разрывают все социальные связи если чувствуют себя больными, правда в этом эксперименте родство, по-видимому, не играло никакой роли.

Исследования летучих мышей-вампиров, грызунов и социальных насекомых являются примерами того, как больные животные меняют свое социальное поведение. Но несколько исследований подчеркнули способность ряда различных видов распознавать сигналы болезни и избегать животных, демонстрирующих эти сигналы.

Например, обезьяны вида мандрилов (Mandrillus sphinx) избегают как фекального материала, так и ухода за паразитированными животными, не смотря на социальный статус обезьяны.

Самки оливковых бабуинов (Papio anubis) ведут себя аналогично, избегая спаривания с самцами, несущими симптоматическое бактериальное заболевание, передающееся половым путем. Интересно и то, что эти самки бабуинов также избегают спаривания, когда они сами заражены.

Исследования насекомых, также свидетельствуют, что они всячески избегают товарищей по группе, инфицированных смертельным вирусом. Например, когда термиты (Zootermopsis angusticollis) производят вибрационное проявление при заражении патогенным грибком или вирусом, соседи по гнезду дистанцируются от вибрирующих термитов или даже проявляют агрессию. У пчёл примерно такая же реакция, больных или зараженных стараются не пускать в улей.

Огромное количество исследовательских научных работ проведено и проанализировано на тему человеческого инстинктивного избегания особей своего вида, заражённых патогенами (любой микроорганизм включая грибок, вирусы, бактерии способные вызывать болезнь другого живого существа – «АН»). Работы проводились в рамках тестирования так называемой «поведенческой иммунной системы».

Этот термин описывает систему обнаружения заболеваний, которая активирует поведенческие реакции, направленные на уменьшение воздействия патогенов. Люди не только распознают визуальные сигналы, но и реагируют на эти сигналы физиологически, подчиняя им свою иммунную систему. Например, данные свидетельствуют о том, что женщины предпочитают лица и запах гетерозиготных мужчин в локусах (брутальный мужчина похожий на «мачо» -АН). Это связано с большей устойчивостью брутальных мужчин к некоторым инфекционным заболеваниям.

Ещё одна поведенческая особенность иммунной системы людей – это реакция отвращения, которая обычно сопровождается покиданием группы людей (особенно незнакомцев), которая демонстрирует сигналы, надежно указывающие на присутствие патогена. Хотя отвращение выражается повсеместно у людей, чувствительность к отвращению варьируется, и в настоящее время пока нет хороших гипотез, объясняющих эту человеческую поведенческую вариацию.

Однако не все сигналы болезни приводят к избеганию, особенно если они относительно новы в популяции, исследование было проведено с птицами вида Зяблик. Одним из примеров, в котором это было изучено, является заражение конъюнктивитом, вызванным бактериальным патогеном Mycoplasma gallisepticum. Этот патоген вызывает раздражение вокруг глаз, а также вялость, усталость и плохой аппетит. Исследование показало, что самцы домашних зябликов предпочитали кормиться рядом с больными птицами, потому что они были менее агрессивными в отношении добычи и поедания пищи.

Такой результат поднимает интересные вопросы относительно того, в какой степени люди и животные способны принимать соответствующие решения при столкновении с новыми обстоятельствами.

Возможно, важное сообщение заключается в том, что эти модели избегания, вероятно, эволюционировали, потому что они увеличивают выживаемость при наличии болезни.

Люди непрерывно ведут войну с болезнями. Мы бомбардируем бактерии антибиотиками, стреляем по вирусам вакцинами и, чуть что, хватаемся за антибактериальное мыло и обеззараживающий гель для рук. С одной стороны, принимая социальное дистанцирование, как часть нашей борьбы с новым инфекционным заболеванием, мы выживаем как вид, а с другой, мы боремся против того, что значит быть человеком и жить социально.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости