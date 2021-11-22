Экологические итоги недели: Китай стремится в Арктику, Каспий мелеет, ученые изучают причины увеличения озоновой дыры

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22 ноября 2021, 10:03

Китай объявил себя «приарктической державой» и становится конкурентом России. Рекордно низкий уровень Каспия зафиксирован за последние 20 лет, возможно проблема в обмелении Волги, её уровень в 2021 году упал более чем на 60 сантиметров, что побило рекорд самого маловодного 2010 года. На высокогорном плато Укок, где сходятся границы четырех государств: России, Монголии, Казахстана и Китая сняли километры колючей проволоки для возможности миграции животных. Озоновая дыра над Антарктидой снова увеличилась в размерах, сейчас ее площадь сравнима с территорией Северной Америки.



Китайские ученые достигли успеха в проведении термоядерного синтеза. В ближайшие пять лет Китай планирует разработать новый тяжелый ледокол и полупогружные суда большой грузоподъемности для поддержки своей расширяющейся морской деятельности. Представленная в 2018 году концепция «Полярного шелкового пути» гласит, что Китай будет поощрять компании к строительству инфраструктуры и проведению пробных коммерческих рейсов и объявил себя «приарктической державой». Далее, к 2022 году будет запущен спутник для отслеживания Китайских судоходных кораблей и мониторинга изменений морского льда.



В планах Пекина использовать тяжелый ледокол для спасательных операций вдоль китайского торгового маршрута «Полярный шелковый путь», который является частью глобальной инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь». Разработка новых судов является частью пятилетнего плана развития Китая, принятого в начале этого года. Он включает в себя исследование глубин океанов и полярных областей, создание специализированных судов, в том числе тяжелых ледоколов, а также разработку морских плавучих атомных электростанций.



В России президентом была утверждена программа развития Арктики до 2035 года. Помимо непосредственного развития, в ней озвучены и угрозы, в числе которых: отмечаются «вероятность попадания в Арктическую зону из-за рубежа высокотоксичных и радиоактивных веществ, а также возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний; рост конфликтного потенциала в Арктике, требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований в Арктической зоне».



Уровень воды в Каспийском море упал почти на три метра. Если такой темп ухода воды продолжится, то по разным оценкам, через пару десятилетий третья часть озера высохнет.



Из-за обмеления, сильно страдают все экосистемы озера, вся местная флора и фауна. Пока по не ясным причинам гибнут тюлени и не только. Из-за обмеления в воде стала повышаться концентрация соли, что может привести в дальнейшем к составу воды близкой к морской. В Каспийское море впадает Волга, она несет в него основную водную массу – 90%. Но и Волга мелеет уже не первый год. Дожди также не справляются с пополнением воды в озере. Постепенно исчезают места нереста осетровых, становится тяжелее тюленям – у них тоже остается все меньше комфортных мест для размножения. Каспийское море каждый год «становится ниже» на семь сантиметров, возможно, с годами эта цифра увеличится так же, как ухудшается и общая экологическая обстановка.



В Республике Алтай на плато Укок, на участке границы с Монголией, демонтировали километры колючей проволоки для свободной миграции диких животных. Работу провели сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай при поддержке WWF России и Фонда «Мир Вокруг Тебя».



Столбы с колючей проволокой установлены еще в восьмидесятых годах прошлого столетия, где сходятся границы четырех государств: России, Монголии, Казахстана и Китая. Сооружения представляют собой длинный забор протяженностью в десятки километров с несколькими рядами колючей проволоки, натянутой между ними.



В то же время плато Укок — уникальная природная территория, местообитание редких видов животных, объект природного наследия ЮНЕСКО, где в 2005 году был создан природный парк «Зона покоя Укок». На этой территории обитает снежный барс (ирбис), а также такие очень редкие животные, как манул, дзерен, алтайский горный баран (аргали), чёрный аист, горный гусь, степной орёл и другие исключительно редкие виды.



Заборы колючей проволоки много лет преграждали пути миграции животных, губили диких зверей и птиц, пытавшихся преодолеть преграду, калечили и домашних животных, принадлежащих скотоводам, которые проживают на плато Укок.



Сегодня участок в 22 км, который использовали дикие животные для миграции, свободен от колючей проволоки, осталось убрать 500 метров заградительных сооружений в труднодоступном уголке плато.



На минувшей неделе стало известно, что, по последним данным НАСА, гигантская озоновая дыра над Антарктидой увеличилась в размерах. Сейчас ее площадь (24,8 млн км²) сравнима с территорией Северной Америки и превышает её размеры за всю историю наблюдений. Ожидается, что в этом году дыра закроется не раньше конца ноября.



Озон скапливается в верхних слоях атмосферы Земли защищая её от воздействия ультрафиолетовой солнечной радиации. В далеком 1987 год под давлением США для борьбы с озоновыми дырами страны заключили Монреальский протокол, который ограничивал использование озоноразрушающих веществ.



Но, судя по всему, он оказался ошибочной гипотезой, что и доказывает рост дыры над Антарктидой. По протоколу, без выбросов фреона, дыра должна была полностью исчезнуть примерно к 2015 году, сейчас даты перенесли на 2050 или 2060 год. Похоже дело совсем не в фреоне, а в естественных выбросах метана и других газов.

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