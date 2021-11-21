Объявлены победители конкурса Илона Маска — новые технологии по улавливанию СО2

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21 ноября 2021, 14:43

Фото: NurPhoto

Илон Маск выделил 100 млн долларов организации XPrize на проведение конкурса на лучшую технологию удаления углекислого газа из океана и атмосферы. Соревнование продлится четыре года, но первые 23 студенческих команды уже получили часть призовых денег. Среди победителей есть несколько проектов, решающих параллельно с загрязнением воздуха и другие проблемы окружающей среды. Об этом сообщает «Хайтек+».

По условиям, в ближайшие полтора года будут выбраны 15 команд, каждая из которых получит по 1 млн долларов на дальнейшие разработки. Финалисты должны продемонстрировать рабочее решение по выведению углекислого газа прямо из атмосферы или океана и дальнейшего хранения СО2 на протяжении минимум 100 лет. Тот, кто справится с этой задачей к 2025 году, получит 50 млн долларов.

Пяти другим командам выдали по 100 000 долларов на разработку, испытания и подтверждение работоспособности описанных ими технологии. О них — подробнее:

- Skyrenu Technologies из Канады надеется использовать систему прямого удаления СО2 для решения двух проблем сразу. Реакторы выводят углекислый газ из воздуха, который затем преобразуется в карбонатную породу для удобства хранения. Разработчики планируют устанавливать эти реакторы в горнодобывающих комплексах для минимизации транспортировки выведенного СО2 в захоронения.



- Blue Symbiosis решила воспользоваться свойствами водорослей поглощать СО2. Студенты предлагают переоборудовать нефтегазовые вышки в морские фермы. Платформы станут стволом, а водоросли — ветвями этого дерева. Часть растений можно будет пустить на производство стройматериалов, например, жаропрочных кирпичей.

- Acid Project из США подошли к задаче со стороны так называемого «зеленого гидроксида» — низкоуглеродной формы щелоча, изготавливаемого из отходов горнодобывающей промышленности, воды и электричества. Если добавить его в воды океана, он удалит СО2 и снизит кислотность. Правда подобные эксперименты пока не приносили успеха и даже наоборот вредили океанским экосистемам, а с 2009 года эксперименты в открытом океане запрещены вовсе, теперь только лабораторные.

- Carbon Down Under разрабатывает систему сжижения растительных отходов сельского хозяйства. Жидкую биомассу они планируют впрыскивать в подземные пустоты. Там подземные микробы поглотят раствор и предотвратят попадание СО2 в атмосферу. Испытание технологии в лаборатории уже состоялось.

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