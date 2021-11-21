Североатлантические киты на грани исчезновения

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 ноября 2021, 12:45

Фото: wikipedia

За последние 10 лет, численность североатлантических китов сократилась на треть. На сегодняшний день во всем мире их осталось всего 336 особей. Способ сохранить этих гигантских млекопитающих один – перестать охотиться на них. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Несмотря на существование Международной китобойной комиссии, цель которой сохранить китов и регулировать охоту на них, популяции разных видов китов из года в год стремительно уменьшаются.

Киты должны почувствовать себя в безопасности, начать полноценно жить, добывать пропитание, размножаться, растить потомство. Из естественных врагов, на китов может нападать касатка, точнее на детенышей, ну и основной враг – это человек.

Еще две причины, по которой гибнут киты – столкновение с судами и запутывание в рыболовных сетях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости