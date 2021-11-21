Рекордно низкий уровень Каспия зафиксирован за последние 20 лет

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21 ноября 2021, 12:15

Фото: pixabay.com

Уровень воды в Каспийском море упал почти на три метра. Если такой темп ухода воды продолжится, то по разным оценкам, через пару десятилетий третья часть озера высохнет. Об этом сообщает «НИА Экологии».

Из-за обмеления, сильно страдают все экосистемы озера, вся местная флора и фауна. По непонятным причинам гибнут, например, тюлени. Их просто находят мертвыми, браконьерство в этом случае исключено.

Из озера уходит вода, и, следовательно, повышается концентрация соли. Уже кое-где по качеству и составу вода стала приближаться к морской. Это влечет за собой уменьшение в водах Каспия количество кислорода.

Объяснять, чем это оборачивается для обитателей водоема, не нужно. Постепенно исчезают места нереста осетровых, становится тяжелее тюленям – у них тоже остается все меньше комфортных мест для размножения.

В Каспийское море впадает Волга, она несет в него основную водную массу – 90%. Но и Волга мелеет, об этом пишут издания уже не первый год. Дожди также не справляются с пополнением воды в озере.

Куда уходит вода? По мнению ученых – она стала интенсивнее, чем в прошлом веке, испаряться. На этот процесс также влияет меняющийся во всем мире климат. Каспийское море каждый год «становится ниже» на семь сантиметров, возможно, с годами эта цифра увеличится, так же, как ухудшается и общая экологическая обстановка.

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