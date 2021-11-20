История о том, как волки восстановили экосистему Йеллоустонского парка

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 ноября 2021, 11:19

Фото: pixabay.com

В национальный Йеллоустонский парк было выпущено на волю четырнадцать волков, ученые тогда даже не подозревали, что это кардинально изменит всю экосистему парка. История, которая произошла в 1995 году, за 10 лет продемонстрировала, как важны волки для экосистемы. Об этом рассказывает ТК «Очевидные вещи».

⠀

Волков в парке не было около 70 лет, и все это время там царствовали олени. За годы бесконтрольного размножения олени нанесли сильнейший урон местной флоре и изменили ландшафт. Четырнадцать волков, конечно, не смогли съесть всех оленей, но они заставили тех осторожнее выбирать места для пастбищ и избегать некоторых участков парка. В результате на местах куда боялись выходить олени начала возрождаться растительность.

За шесть лет количество деревьев увеличилось в пять раз. Появились бобры, которым деревья нужны для постройки плотин. В заводях завелись ондатры, утки и рыбы. Волки уменьшили популяцию шакалов, что привело к увеличению количества зайцев и мышей, а те в свою очередь привлекли в парк ястребов, хорьков и лис.

И наконец, в парк пришли медведи, так как они смогли отгонять волков от их добычи или доедать их объедки, питательной растительности стало больше, да и было на кого охотится самостоятельно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости