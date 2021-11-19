Росприроднадзор получит полномочия проверять достоверность смет и работ по рекультивации свалок

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19 ноября 2021, 17:16

Фото: pixabay.com

Проблема свалок наконец-то может решиться не только в Москве, но и по всей России: скоро планируют принять закон, обязывающий регионы ликвидировать свалки. Об этом сообщает «Российская газета».

В рамках проекта «Чистая страна» планируется ликвидировать 191 свалку до 2024 года. Специальная комиссия рассчитает, сколько должна стоить рекультивация, а Росприроднадзор будет контролировать процесс и результат работы.

«С одной стороны, эти меры позволят централизованно выявлять объекты накопленного вреда, понимать общую картину по стране, а также оценить влияние таких объектов на здоровье и качество жизни граждан. С другой - комплексно провести генеральную уборку страны, оптимизировать сроки и стоимость работ, и повысить эффективность такой расчистки вредных объектов для граждан», - заключила Виктория Абрамченко.

Так, Росприроднадзор должен получить полномочия обследовать и оценивать все свалки, формировать технические решения по их ликвидации, проверять достоверность смет и отслеживать ход самих работ.

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