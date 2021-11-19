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Саудовская Аравия объявила о строительстве восьмиугольного города под названием Oxagon

, 13:36

Саудовская Аравия объявила о строительстве восьмиугольного города под названием Oxagon
Фото: golosislama

Город должен плавать у берега Красного моря и работать только на чистой энергии. Задачу, которую перед собой ставит королевство — это изменить образ жизни и работы человечества в будущем, обеспечивая более устойчивую альтернативу. Об этом сообщает «Циркулярка».

Oxagon будет в 33 раза больше Нью Йорка и будет воплощать принципы жизни в гармонии с природой. Город станет одним из самых технологически продвинутых логистических центров в мире с современной интегрированной связью с морскими портами и аэропортами. Все должен работать на 100% чистой энергии.

Город также будет оснащен самыми передовыми технологиями, используемыми сегодня - интернет вещей (IoT), синтез человека и машины, искусственный интеллект и робототехника.

Как много времени займет строительство такого высокотехнологичного проекта не ясно, по обещаниям все должно закончится к 2030 году. Стоимость проекта не озвучивалась.

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