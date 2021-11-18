Центральная Россия окажется в барической пропасти

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18 ноября 2021, 19:42

Фото: depositphotos.com ©OlafNaami

Ныряющий циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, возьмёт курс на Скандинавию. Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходить по 1000 км за сутки, а после поворотного пункта в Белом море, попав в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 км/ч, ускорится, и на скорости около 50 км/ч к 20 ноября выйдет глубоким центром на столичный регион. Об этом сообщают «Метеовести».

В результате атмосферное давление начиная с субботы рухнет в барическую пропасть – понизится с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин: барометры покажут 716 мм рт. ст., что почти на 28-30 единиц ниже нормы, а также существенно (на 5-6 единиц) ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году и для 20 ноября в Москве составляет 721,8 мм рт. ст.

А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 мм рт. ст. То есть, это будет ярко выраженный барический зигзаг, что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей. Циклон также принесет с собой интенсивные осадки.

Согласно метеостатистике, подобного рода интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ (с 1948 года) лишь в 1954 г. (13,9 мм), 2004 г (15,2 мм) и 2010 г. (10,5 мм).

То есть, в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса.

Пока не очень понятно, связаны ли все эти явления с изменением климата или природа просто разгулялась и расшалилась, многие сходятся во мнении, что предвестники всё же не очень хорошие.

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