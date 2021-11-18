После благоустройства парка уральцам пришлось спасать вековые сосны

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

18 ноября 2021, 19:12

Фото: Залитые раствором дорожки «взлетели» над землей и основанием сосен примерно на полметра. Фото: Татьяна Андреева/РГ

До первого снега жители Среднеуральска пытались спасти от удушья реликтовые сосны, испокон веков растущие на берегу озера Исетского. Десятки горожан с лопатами выходили на субботники. Работа не из легких - освобождать корневые шейки деревьев от наваленных вокруг камней, глины и отравленной земли. Сосны фактически замуровали в новую «почвенную подстилку» при благоустройстве любимого места отдыха горожан - Приозерного парка. Об этом сообщает «Российская газета».

«То, что набросано у деревьев, почвой назвать язык не поворачивается - мусорная земля вперемешку с каменными валунами, - возмущенно говорит местная жительница Анна Пеккер, оттаскивая на наших глазах от сосны камни с кусками железной арматуры. - Каждый знает: нельзя засыпать прикорневую шейку дерева даже землей — это приведет к гибели растения. А тут не просто припорошили стволы черноземом, а закатали, как в саркофаг, на метр в опасный грунт».

По рекомендации ученых-биологов среднеуральцы откапывали землю как минимум в радиусе метра от дерева и на глубину не менее полуметра, пока не доходили до шейки ствола. Понятно, что земляные работы дались нелегко, люди приходили в парк целыми семьями - от ветеранов до детей и высвобождали погребенные благоустройством на смерть деревья.

Бетонные тропы огибают чуть ли не каждую сосну, въедаясь в корни. С высоты ближайших многоэтажек они напоминают огромного удава. Также строители сняли плодородный дерн, выкорчевав и мох, и первоцвет, и молодую поросль.

Благоустройство лесов и лесопарков – это очень трудоемкий процесс, в котором важно не нарушить гармонию природы с цивилизацией. Сейчас похожее благоустройство предстоит в Москве Битцевскому лесу, который, по сути, будет превращен из леса в парковую зону отдыха, а все его обитатели (птицы и мелкие звери) будут вынуждены его покинуть.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости