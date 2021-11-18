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Глобальный локдаун обернулся резким увеличением корабельных выбросов

, 16:26

Глобальный локдаун обернулся резким увеличением корабельных выбросов
Фото: artfile.ru

Сингапурские учёные поставили под сомнение выводы обсерватории NASA Earth Observatory о том, что пандемия коронавируса и связанные с этим ограничения привели к снижению загрязнения планеты в результате деятельности человека. Об этом сообщает «НИА Экология».

Выводы исследователей из Наньянского технологического университета основываются на данных, полученных из крупных международных морских портов Сингапура, где за период с июля прошлого по июль текущего года корабельные выбросы выросли на 123%. Похожую картину учёные обнаружили и в других крупных портах — в Лос-Анджелесе (объём выбросов увеличился на 100%), в Лонг-Бич (на 65%), в Гамбурге (на 27%).

Средний показатель по миру исследователи оценили как 79%.

Основными загрязняющими веществами оказались метан, углерод, оксиды азота и серы, а также различные твёрдые частицы.

Такую картину авторы исследования считают закономерной и объясняют длительным простоем кораблей у причалов и стоянок.

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