В Ирландии коров начнут кормить морскими водорослями

США и ЕС в целях борьбы с потеплением климата планируют сократить выбросы метана в сельском хозяйстве от жвачных животных к 2030 году более чем на 30%. Тем временем в Ирландии уже с 2022 года начнут добавлять в корм коровам морские водоросли.
Результаты научных исследований, проведенных ранее в Австралии и США, говорят о том, что добавление красных морских водорослей в корм жвачным животным позволяет существенно снизить выделение метана. При их добавлении в рацион скота выбросы метана могут сокращаться до 80%.
Водоросли с помощью комбайнов собирают в двухтонные пучки и доставляют на фермы. Скот будут кормить водорослями из Ирландского и Северного морей, а ученые будут наблюдать за тем, что из этого получится.
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