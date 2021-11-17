Джефф Безос заявил, что в будущем на Земле будет жить ограниченное число людей

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 ноября 2021, 13:25

Фото: pixabay.com

Безос считает, что через несколько столетий люди построят вокруг Земли космические колонии, где будет искусственная гравитация. Жить здесь будут миллионы людей. Рождаться большинство людей также будут в космосе. Об этом пишет «Discover24».

Основатель компании «Амазон» и аэрокосмической компании Blue Origin уверен, что Земля станет природным заповедником, куда попасть смогут далеко не все. Но и в колониях будет возможность побывать на дикой природе. Кто сможет в этом будущем жить на Земле, Безос не ответил, заявив, что в этом случае могут быть использованы привилегии, которые предоставляются богатством и статусом.

Также миллиардер отметил, что Земля может поддержать около 10 миллиардов человек, и нужно будет много трудиться для того, чтобы человечество могло расти без уничтожения планеты.

Как отмечается, с недавних пор Безос начал активно интересоваться исследованиями в космосе.

Ещё 2010 г. газета Guardian рассказала о том, что по инициативе основателя Microsoft в Нью-Йорке состоялась встреча самых влиятельных на тот момент людей Америки – Дэвида Рокфеллера, Джорджа Сороса, Майкла Блумберга, Теда Тёрнера, Уоррена Баффета и, самого Билла Гейтса. «Хороший клуб» обсудил на встрече главную проблему, – перенаселённость Земли.

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