Китай объявил себя «приарктической державой» и становится конкурентом России

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17 ноября 2021, 12:34

Фото: pixabay.com

Китайские ученые достигли успеха в проведении термоядерного синтеза. В ближайшие пять лет Китай планирует разработать новый тяжелый ледокол и полупогружные суда большой грузоподъемности для поддержки своей расширяющейся морской деятельности. Об этом сообщает «Wek».

Китай представил концепцию «Полярного шелкового пути» в 2018 году, заявив, что будет поощрять компании к строительству инфраструктуры и проведению пробных коммерческих рейсов и объявил себя «приарктической державой». С тех пор китайские компании начали запускать новые грузовые маршруты и проводить научные экспедиции в регионе, а Пекин объявил о планах запустить к 2022 году спутник для отслеживания судоходных маршрутов и мониторинга изменений морского льда.

Тяжелый ледокол будет использоваться для спасательных операций вдоль китайского торгового маршрута «Полярный шелковый путь», который является частью глобальной инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь».

Проектирование ледокола планируется завершить к 2025 году, говорится в опубликованном сообщении министерства транспорта.

Разработка новых судов является частью пятилетнего плана развития Китая, принятого в начале этого года. Он включает в себя исследование глубин океанов и полярных областей, создание специализированных судов, в том числе тяжелых ледоколов, а также разработку морских плавучих атомных электростанций.

В России президентом была утверждена программа развития Арктики до 2035 года. Помимо непосредственного развития, в ней озвучены и угрозы, в числе которых: отмечаются «вероятность попадания в Арктическую зону из-за рубежа высокотоксичных и радиоактивных веществ, а также возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний; рост конфликтного потенциала в Арктике, требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне».

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