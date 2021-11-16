В нескольких тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак

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16 ноября 2021, 17:33

Фото: phuket.union.travel

Министерство юстиции Таиланда разрешит заключенным в четырех тюрьмах королевства заводить собак. Пилотный проект направлен на снижение тревоги, депрессии и другого антисоциального поведения среди осужденных. Об этом сообщает «Union.travel» со ссылкой на ТАСС.

Департамент исправительных учреждений проверит эффективность терапии с использованием животных в тюрьмах Накхонратчасима, Районг, Клонгпхай и Кхаобин. Предполагается, что благодаря этой инициативе заключенные смогут психологически подготовиться к возвращению в общество после освобождения.

Арестанту, который сможет принять участие в проекте, подберут собаку, которая соответствует его характеру и (или) темпераменту. Заключенные также будут проинформированы ветеринаром о том, как обращаться с животным и ухаживать за ним. В случае успеха инициатива будет распространена на другие исправительные учреждения страны.

По состоянию на первое полугодие текущего года в 143 тюрьмах королевства содержалось свыше 310,8 тыс. заключенных.

Забота о живых существах ещё никогда не препятствовало душевному или психологическому излечению. Иногда в СМИ проносятся сведения о том, что в тюрьмах живут коты, которых все просто обожают или ручные мыши и крысы. До этого времени собаки занимались только охраной тюрем и перевозок заключённых, думаю такая практика будет очень целительна. Единственный вопрос к организаторам, как заключенным выгуливать животных, ведь это нужно делать не менее трех раз в день и не по 15 минут.

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