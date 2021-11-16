Антарктический пингвин приплыл в теплые воды Новой Зеландии
16 ноября 2021, 16:39
Пингвин из Антарктиды приплыл в Новую Зеландию, преодолев путь в как минимум 3000 километров. Его заметил житель Новой Зеландии и сразу же вызвал спасателей, так как пингвин выглядел измученным и не мог зайти в воду. Об этом сообщает «Зеленая Россия».
Специалист по реабилитации пингвинов Томас Стрек заявил, что это представитель вида Адели. Птицу напоили, накормили рыбным смузи и выпустили на свободу.
Это третий подобный случай в истории страны. Ранее особей этого вида находили здесь только в 1962 и 1993 годах.
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