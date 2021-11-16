Зарыбление сазаном реки Икорец стало частью программы экологической реабилитации

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16 ноября 2021, 14:23

Фото: пресс-службы департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

В реку Икорец в Воронежской области выпустили более полумиллиона мальков сазана. Зарыбление реки входит в программу экологической реабилитации. Мальков выпустили по специальному рукаву прямо вводу.

В реке Икорец (Бобровский район) появились новые обитатели — трёхмесячные мальки сазана, каждый весит всего около десяти граммов. Их вырастили в Нововоронежском рыбопитомнике. Этот вид рыбы еще называют обыкновенным карпом. Сазан внесен в Международную красную книгу, так как находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщает «НИА Экология».

Реабилитацию реки проводят по федеральному проекту «Спасение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология». Кроме выпуска мальков по плану уже к середине ноября завершат расчистку 20 километров русла Икорца от донных отложений, водорослей, камышей, упавших деревьев и их веток. Берега реки укрепят травой и кустарниками.

Как рассказала руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер, специалисты будут надеяться, что мальки приживутся в новой для них среде и большинство из них спустя три-четыре года начнёт давать потомство.

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