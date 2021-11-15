На Камчатке появится лаборатория по исследованию климата и океана

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15 ноября 2021, 11:36

Фото: pixabay.com

Камчатская лаборатория станет объединением ведущих дальневосточных научных центров. Об этом сообщает «Зеленая Россия». Важно, что одним из направлений работы будущей лаборатории станет формирование банка живых организмов, ведь Камчатка — это центр видового разнообразия Северной Пацифики.

Здесь формируются и получают дальнейшее развитие новые виды морской фауны, что делает процесс изучение ресурсов крайне приоритетным.

Всё больше и больше видов флоры и фауны стали попадать в красную книгу и требуют внимательного и бережного отношения к себе. Бесконтрольное использование человеком ресурсов Земли показывает нам, что они не возобновляемы и могут быть утрачены полностью, если человек не остановится или не начнет регулировать процесс добычи.

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