На Камчатке появится лаборатория по исследованию климата и океана
15 ноября 2021, 11:36
Камчатская лаборатория станет объединением ведущих дальневосточных научных центров. Об этом сообщает «Зеленая Россия». Важно, что одним из направлений работы будущей лаборатории станет формирование банка живых организмов, ведь Камчатка — это центр видового разнообразия Северной Пацифики.
Здесь формируются и получают дальнейшее развитие новые виды морской фауны, что делает процесс изучение ресурсов крайне приоритетным.
Всё больше и больше видов флоры и фауны стали попадать в красную книгу и требуют внимательного и бережного отношения к себе. Бесконтрольное использование человеком ресурсов Земли показывает нам, что они не возобновляемы и могут быть утрачены полностью, если человек не остановится или не начнет регулировать процесс добычи.
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