Ватикан признал, что Земля вертится только в 1992 году и реабилитировал Галилео

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14 ноября 2021, 17:06

Фото: pixabay.com

Реабилитацией Галилео занимался с 1979 года Папа Римский Иоанн Павел II. При нем в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля не является неподвижным телом и действительно вращается вокруг Солнца, а суд над ученым был признан трагической ошибкой. Кстати, до официального заявления Папы итальянская Академия наук подавала иск об официальной реабилитации Галилео Галилея и Джордано Бруно.

Галилей же обосновывал систему Коперника и был обвинен церковью в том, что нарушил предписание инквизиции от 1616 года о запрете публичной пропаганды гелиоцентризма (система мира, в которой Земля и планеты вращаются вокруг Солнца).

На публичных слушаниях не смог представить никаких доказательств научной правоты своих взглядов (кстати, первое истинное доказательство движения Земли появилось в 1748 г. спустя более века со времен Галилея).

После официальной реабилитации, планировалось возвести памятник Галилео в саду Ватикана, но, судя по всему, это так и осталось на бумаге.

Развитие науки не всегда соответствуют интересам государства, политики и бизнеса.

Так инквизиция до сих пор не реабилитировала казненного Мигеля Сервета, 1511-1553, который проводил научные эксперименты запрещенные церковью. Ученый доказал существование легочного кровообращения, что в последствии помогло спасти не одну тысячу жизней.

Да и в наше время ученых не жаловали, так, например в 1974 году был отправлен на гильотину Антуан Лавуазье. Известный химик открыл очень много, но, пожалуй, самое известное – это точное описание содержания воздуха.

В России неугодным ученым оказался Николай Вавилов, биолог, ботаник и генетик. Погиб в тюрьме в 1943 году от голода, воспаления легких и регулярных пыток. Вавилов не поладил с коммунистом и агрономом пролетарского происхождения Трофимом Лысенко, которого поддержала партия КПСС. Вавилов был реабилитирован в 1955 году.

И это такой маленький список, который с грустью можно продолжать и продолжать. Также освещение этой темы можно найти в «assz», «Лента.ру» и в статье «Ученые, пострадавшие за убеждения».

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