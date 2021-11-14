Охота на пластиковые бутылки

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14 ноября 2021, 12:55

Фото: pixabay.com

На первый взгляд Джой и Бас из Нидерландов— два обычных лабрадора. Однако они выполняют важную миссию — делают мир чище, охотясь за бутылками и консервными банками. Об этом сообщает «Zero waste».



Владелец собак — обычный голландец Алекс ван Эк. Идея привлечь к уборке животных пришла к нему во время прогулки по пляжу — отдыхающие оставили за собой горы хлама. Мужчина стал сам собирать отходы, а также научил своих питомцев Джой и Баса находить и приносить пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все, что удается собрать, Алекс отдает на переработку.



Вскоре мужчина создал официальную организацию Enjoy Cleaning Up — с помощью проекта он делится своим опытом с людьми и мотивирует их присоединяться к уборке вместе с животными. Теперь в большую команду входят 500 владельцев собак в 12 странах мира.

Собаки очень любят играть с пластиковыми бутылками, они хрустят, катаются и создают легкую акустику, что очень веселит наших питомцев. И если действительно, каждый собачник будет выходить на прогулку с пакетом для мусорасборки бутылок, то мир станет чище. Единственно, хотелось, чтобы их еще и перестали выкидывать, а затем производить.

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