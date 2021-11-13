Люди нарушили важную природную закономерность в Мировом океане

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13 ноября 2021, 17:26

Фото: pixabay.com

Ученые подтвердили, что в разных размерных классах морских организмов (от бактерий до китов) количество биомассы почти не отличается. Но человек нарушает эту закономерность. Исследование опубликовано в Science Advance.

50 лет назад исследователи взяли первые образцы биомассы морского планктона и предположили, что на все размерные классы морской флоры и фауны приходится примерно одинаковое количество биомассы. Например, бактерии на 23 порядка меньше, чем синий кит, их численность также на 23 порядка выше. С тех пор эта гипотеза о спектре размеров остается неоспоримой, хотя ее работу проверяли только на различных группах планктона. Об этом сообщает телеканал «Наука».

Группа ученых из Германии, Израиля, Испании, Канады и Австралии под руководством Иэна Хаттона из Института экологических наук и технологий Автономного университета Барселоны (ICTA-UAB) попытались проверить гипотезу в глобальном масштабе и сравнить биомассы всех размерных классов — от бактерий до китов. Они использовали исторические реконструкции и модели морских экосистем, чтобы оценить биомассу до начала промышленного рыболовства (до 1850 года), сопоставили эти данные с современными и оценили воздействие человека на окружающую среду. Исследователи сосредоточились на 12 основных группах флоры и фауны примерно в 33 000 точках океана.

Модели доиндустриального периода в значительной мере подтвердили изначальную гипотезу: в каждом размерном классе примерно одинаковое количество биомассы.

В результате исследования биомасса бактерий превышала на одну гигатонну морских млекопитающих, которых на эту массу не доставало.

В этом исследовании ученые использовали достижения в области наблюдения за глобальным океаном и недавние мета-анализы, чтобы проверить первоначальную гипотезу Шелдона от бактерий до китов в глобальном масштабе.

В результате выводы оказались неутешительными, до 1850 года распределение биомассы в океане было равномерным, чего нельзя сказать о современности. Крупные рыбы и морские млекопитающие, такие как дельфины, потеряли 2 гигатонны биомассы (сокращение на 60%), а самые крупные киты уничтожены на 90%.

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