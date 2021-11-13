В Португалии из переработанной пробки производят органическую мебель

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13 ноября 2021, 14:03

Фото: pixabay.com

Французский дизайнер Ноэ Дюшофур-Лавранс представил в Португалии новую коллекцию мебели, где все предметы вырезаны из блоков промышленных отходов обожженной пробки. Об этом сообщает «Экология жизни».

Внешний вид напоминает стволы деревьев. В этой коллекции семь предметов, включая обеденный стол, стулья и шезлонг. Пробка, используемая для создания мебели, представляет собой остатки переработанных отходов.

Сама по себе пробка - экологически чистый материал, с которым удобно работать. Благодаря ее легкой сотовой структуре и гибкой мембране пробку можно использовать в различных областях.

Пробку собирают с живых деревьев раз в 9 лет, а сами деревья живут до 250 лет, являясь источником этого полезного материала. Кроме того, пробковое дерево устойчиво к засухам и пожарам, что в сегодняшнем климате с постоянно учащающимися экстремальными погодными условиями делает его исключительно полезной культурой.

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