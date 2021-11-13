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Потепление на планете угрожает человечеству стихийными бедствиями в виде суперливней

, 13:01

Потепление на планете угрожает человечеству стихийными бедствиями в виде суперливней
Фото: pixabay.com

Ученые из университета Гарварда узнали, что будет с погодой, если климат на планете будет теплее нынешнего на 10° по Цельсию. Землю буквально зальёт дождями, если рост температуры не получится сдержать. Об этом сообщает «Сursorinfo».

По словам ученых, воздух насыщается водой до определенного предела, а уж потом возникает суперливень. Такой ливень длится около шести часов. За этот период выпадает столько же осадков, сколько и во время тропических штормов, которые длятся несколько дней. После суперливня облака рассеиваются, а впоследствии цикл повторяется.

Если температура вырастет на 10°С от нынешнего значения, поверхность океана начнёт нагреваться и из-за этого в нижних слоях атмосферы повысится влажность.

Когда начнутся суперливни, они будут идти раз в несколько дней, что не позволит людям восстанавливать разрушенную инфраструктуру и даже отдохнуть от невыносимых погодных условий.

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