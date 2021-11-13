Токсичная пена покрывает священную реку Ямуна в Индии

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13 ноября 2021, 12:27

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Страшнейшее химическое воздействие сейчас испытывает на себе священная индийская река Ямуна (самый длинный приток Ганга). Река покрылась "сугробами" из ядовитой пены - в систематических сбросах отходов жители Нью-Дели винят предприятия по производству и окрашиванию одежды. Об этом сообщает «Экологическая вахта».

Местные власти предупреждают население, что купание в реке сейчас представляет опасность, а система водоснабжения находится под угрозой. Белая и пушистая пена может вызвать кожную аллергию и проблемы с пищеварением. Индийские природозащитники отмечают, что с каждым годом экология реки ухудшается.

Городское правительство обвинило в этом «тяжелые сточные воды и промышленные отходы», сбрасываемые в реку из верхнего течения. Но это не помешало нескольким индуистским верующим искупаться в реке, чтобы отметить Чхат Пуджу, четырехдневный фестиваль для вознесения молитв солнцу,- говорится в сообщении euronews.

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